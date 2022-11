L’action Somfy est suspendue de cotation

La cotation de l'action Somfy est suspendue lundi, «à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis», a indiqué l'opérateur boursier Euronext. Le titre du fabricant d'automatismes pour le bâtiment et la maison a clôturé à 118,60 euros vendredi. Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Somfy ne souhaitait pas apporter davantage de commentaires. Selon Bloomberg, la famille Despature, actionnaire de contrôle, préparerait un retrait de cote. Valorisé 4,3 milliards d'euros en Bourse, Somfy a rejoint l'indice SBF 120 en septembre dernier. Son action recule de 32% depuis le début de l'année mais gagne 38% en trois ans et 43% en cinq ans. A fin 2021, plus des deux tiers du capital de l'entreprise étaient détenus par la famille Despature.