Veolia relève légèrement ses prévisions pour 2022

Le groupe de services aux collectivités Veolia a confirmé mercredi ses objectifs pour 2022 tout en précisant viser le haut de sa fourchette de prévisions pour la croissance de son excédent brut d'exploitation (Ebitda), après une hausse de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année.

Pour l'exercice en cours, Veolia vise désormais une progression organique de son Ebitda dans le haut de la fourchette de 4% à 6% précédemment communiquée, a indiqué la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Veolia continue en outre de tabler pour cette année sur une «solide croissance organique» de son chiffre d'affaires ainsi que sur un résultat net courant autour de 1,1 milliard d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

Veolia aborde ainsi avec une «grande confiance» la fin de l'année 2022 ainsi que «l'année 2023 et les suivantes», a souligné Estelle Brachlianoff, alors que le groupe a dégagé des résultats au troisième trimestre comme sur les neuf premiers de l'année qualifiés d'«excellents» par la dirigeante.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un Ebitda de 4,53 milliards d'euros, contre 4,31 milliards d'euros un an plus tôt pour le groupe combiné Veolia-Suez, en hausse de 5,2% sur un an à périmètre et taux de change constants.

7 milliards liés à Suez

Le résultat opérationnel (Ebit) courant s'est établi à 2,22 milliard d'euros, en hausse de 19,4% sur un an à périmètre et taux de change constants.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 30,71 milliards d'euros, en hausse sur un an de 49,1% à taux de change constants, porté principalement par l'acquisition de Suez dont la contribution ressort à 7,13 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Veolia a crû de 13,2% sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la période correspondante de 2021.

Le chiffre d'affaires de Veolia a été soutenu par un effet positif des prix des énergies de 1,66 milliard d'euros, ainsi que par un effet prix très favorable de 935 millions d'euros, a indiqué le groupe.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé à périmètre et change constants de 13,7%, a précisé Veolia.

«Après un excellent premier semestre en forte croissance, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de résultats, Veolia a poursuivi sur sa lancée au troisième trimestre, avec une nouvelle forte hausse de ses activités d'eau, de déchets et d'énergie», a commenté Estelle Brachlianoff.

A fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 22,15 milliards d'euros, en baisse de 351 millions d'euros, hors effet de change, par rapport au 30 juin 2022.