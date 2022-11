La CMA britannique autorise le rachat de LeasePlan par ALD

L'autorité britannique de la concurrence, la Competition & Markets Authority (CMA), a annoncé mardi qu'elle autorisait le rachat du groupe néerlandais de financement longue durée de véhicules LeasePlan par ALD, filiale de la Société Générale. La CMA avait indiqué fin septembre avoir ouvert une enquête préliminaire dite de «phase 1» concernant cette transaction. L'échéance de l'enquête avait alors été fixée au 15 novembre. Vendredi dernier, ALD a indiqué que le rachat de LeasePlan devrait être finalisé au premier trimestre de 2023 et non plus lors du trimestre en cours, comme prévu initialement.