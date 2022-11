Le rachat de LeasePlan par ALD est autorisé par le gendarme britannique

L'autorité britannique de la concurrence, la Competition & Markets Authority (CMA), a annoncé mardi autoriser le rachat du groupe néerlandais de financement longue durée de véhicules LeasePlan par ALD, filiale de la banque Société Générale.

La CMA avait indiqué fin septembre avoir ouvert une enquête préliminaire dite de «phase 1» concernant cette transaction. L'échéance de l'enquête avait alors été fixée au 15 novembre.

Société Générale avait annoncé en avril que sa filiale ALD avait signé le protocole d'accord relatif à l'acquisition de 100% du capital de son concurrent LeasePlan. La banque avait précédemment indiqué qu'ALD comptait acquérir LeasePlan pour un montant de 4,9 milliards d'euros auprès d'un consortium mené par la société de capital-investissement TDR.

Vendredi, ALD a indiqué que le rachat de LeasePlan devrait être finalisé au premier trimestre de 2023 et non plus lors du trimestre en cours, comme prévu initialement.