Le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand Bayer a publié mardi un bénéfice net de 546 millions d'euros au troisième trimestre 2022, contre 85 millions d'euros un an plus tôt, lorsque sa division agricole était en phase de redressement. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) hors...