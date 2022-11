Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Shell a déclaré vendredi avoir signé un accord avec le raffineur public chinois Sinopec et le groupe sidérurgique Baowu, ainsi qu'avec le groupe chimique allemand BASF, pour étudier un projet de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) dans l'est de la Chine. Les parties ont l...