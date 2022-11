Stellantis confirme ses objectifs après un bon trimestre

Le constructeur automobile Stellantis a confirmé jeudi ses objectifs pour 2022 après avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions des analystes au troisième trimestre.

Sur la période de juillet à septembre, les ventes du groupe issu de la fusion entre Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles ont augmenté de 29% sur un an, à 42,1 milliards d'euros. Pour la période, les analystes tablaient en moyenne sur des revenus de 40,81 milliards d'euros, selon un consensus réalisé par FactSet.

Cette performance «reflète notamment une progression des volumes, le maintien d'un effet prix positif et d'effets de change favorables», a commenté Richard Palmer, le directeur financier de Stellantis, lors d'une conférence avec des journalistes. Au troisième trimestre, les ventes consolidées du constructeur automobile ont progressé de 13%, à 1,28 million de véhicules.

10% de marge

Encouragés par cette dynamique commerciale meilleure que prévu, les dirigeants du groupe ont confirmé leurs objectifs pour cette année. Ils visent toujours pour 2022 une marge opérationnelle courante d'au moins 10% et un flux de trésorerie libre industriel positif.

Par ailleurs, Stellantis a relevé ses prévisions pour le marché chinois, désormais attendu en hausse de 5% cette année et non plus «stable». Le constructeur automobile a confirmé ses perspectives de marché pour toutes les autres zones géographiques. Stellantis table toujours sur une chute de 12% du marché en Europe et une baisse de 8% en Amérique du Nord. En Amérique du Sud et dans la région Afrique-Moyen Orient, Stellantis anticipe une stabilité du marché, tandis qu'une progression de 5% est attendue dans la zone Inde-Asie-Pacifique.

Le constructeur automobile a dévoilé en mars un plan à long terme qui doit lui permettre de doubler ses revenus à l'horizon 2030, à 300 milliards d'euros, grâce notamment à la montée en puissance de ses véhicules électriques et de ses marques haut de gamme. Au troisième trimestre, les ventes de véhicules électriques de Stellantis ont bondi de 41% sur un an, à 68.000 unités.