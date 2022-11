Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe audiovisuel M6 a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives avec la société Passat SA, en vue de lui céder sa filiale Best of TV, détenue à 51%. «Best of TV (importateur/grossiste) propose, en grande distribution, différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat...