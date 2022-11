CGG réduit ses pertes mais plonge en Bourse

Le groupe de services parapétroliers CGG a vu sa perte nette se réduire au troisième trimestre, mais il juge ce trimestre «faible» en raison du report de projets clients au quatrième trimestre et en 2023.

«Les incertitudes macro et géopolitiques à court terme ont engendré une volatilité accrue et des décalages de certains projets des clients», a expliqué la directrice générale de CGG, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué. «Cela a particulièrement affecté notre activité Sensing and Monitoring, qui devrait connaitre une très forte croissance en 2023», a ajouté la dirigeante.

Un discours et une performance qui ont pénalisé l’action. Jeudi en fin de matinée, elle plongeait de 24%, à 0,7 euro, également affectée par la décision de la Société Générale de dégrader sa recommandation sur la valeur de «acheter» à «conserver» tout en réduisant son objectif de cours de 1,5 à 0,91 euro. Le titre ne gagne plus que 9% depuis le début de l’année.

Proche de l'équilibre

Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste de l'exploration du sous-sol pour le compte de l'industrie pétrolière et gazière a accusé une perte nette de 2 millions de dollars, contre une perte de 16 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Le groupe parapétrolier a dans le même temps dégagé un résultat opérationnel dit des activités de 25 millions de dollars, en repli de 23% par rapport au troisième trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 217 millions de dollars au troisième trimestre, soit une baisse de 20% sur un an.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est établi à 77 millions de dollars, reculant ainsi de 35% par rapport au troisième trimestre 2021 et faisant passer le taux de marge de 44% à 35% en un an.

Concernant 2022, CGG s'attend désormais à un chiffre d'affaires des activités d'environ 900 millions de dollars, stable en données pro forma sur un an. Le groupe prévoit également un Ebitda des activités autour de 380 millions de dollars, en hausse de 15% sur un an en données pro forma, et une marge associée en hausse à environ 42% «grâce à un mix des activités plus favorable».

CGG avait annoncé en mars prévoir pour cette année une croissance d'environ 10% de son chiffre d'affaires des activités et une hausse de sa marge d'Ebitda des activités à environ 39-40% «grâce au plein impact des économies de coûts».