Sodexo vise une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025

A l'occasion de son Capital Markets Day, qui se tient mercredi à Paris, Sodexo a présenté ses objectifs financiers à horizon 2025.

Le géant de la restauration collective et des titres de services prépayés a confirmé tabler pour l'exercice 2023 clos à la fin août sur une croissance interne, c'est-à-dire hors effet de change et de périmètre, de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% et sur une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants.

La croissance interne avait progressé de 15,7% en 2022, soutenue par la reprise post-Covid. La marge d'exploitation s'était établie à 5%.

6% à 8% de croissance

Pour les exercices 2024 et 2025, le groupe prévoit une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8%. Pour l'exercice 2025, la marge d'exploitation est attendue au dessus de 6%.

La stratégie de Sodexo repose sur trois piliers : le recentrage sur les services de restauration en étant plus sélectif dans les services de «Facilities Management», l'accélération de la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés, et le renforcement de l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.

Pour mettre en œuvre ce plan stratégique, une «Leadership Team» resserrée supervisera une organisation simplifiée et plus efficace, a indiqué Sodexo dans un communiqué.

«Vers un modèle simplifié et plus efficace»

Concernant les Services Avantages & Récompenses, Sodexo table pour l'exercice 2023 sur une croissance interne comprise entre 12% et 15% et sur une marge d'exploitation d'environ 30%. Pour les exercices 2024 et 2025, le groupe vise le bas de la fourchette d'une croissance interne à deux chiffres et une marge d'exploitation supérieure à 30% pour l'exercice 2025.

«Pour soutenir cette stratégie, Sodexo continuera d'avoir une politique d'investissement disciplinée, avec des investissements bruts passant de 2,3% du chiffre d'affaires en 2022 à 2,8% en 2025 et des acquisitions ciblées relutives, en ligne avec la stratégie du groupe», a précisé le groupe.

Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, Sodexo modifie son organisation «vers un modèle simplifié et plus efficace».

Pour les services sur sites, la responsabilité opérationnelle est transférée aux régions et pays, consolidés en trois zones géographiques : Amérique du Nord, Europe et Reste du Monde, comprenant l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique (APMOA), le Brésil et l'Amérique latine.

«Cela apportera plus d'autonomie, de rapidité dans la prise de décision et de réactivité au niveau local», a commenté Sodexo.