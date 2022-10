Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Airbus a relevé vendredi d'un milliard d'euros, à 4,5 milliards, sa prévision de cash-flow libre pour l’exercice 2022 en raison de la vigueur du dollar et a réaffirmé ses objectifs de livraison et de production. Au 30 septembre dernier, son cash-flow libre avant fusions et acquisitions et...