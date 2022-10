Amazon plonge à son tour, Apple résiste

Après Meta (Facebook) hier, Google et Microsoft avant-hier, Amazon et Apple ont à leur tour révélé leurs comptes trimestriels. Si le groupe à la pomme s’en sort bien avec un chiffre d’affaires en hausse de 8% et un profit net en très légère progression – deux indicateurs supérieurs aux attentes des analystes – les comptes d’Amazon sont décevants.

La performance du géant du e-commerce s’inscrit dans la même tendance que les résultats des autres gafam. Ses ventes ont grimpé de près de 15%, à 127,1 milliards de dollars, mais sont ressorties inférieures aux prévisions des analystes. Le bénéfice net a par ailleurs reculé de 9%, à 2,87 milliards de dollars. Surtout, les dirigeants d’Amazon ont indiqué anticiper des résultats inférieurs aux attentes au titre des trois derniers mois de l’année. Ils prévoient ainsi un chiffre d’affaires en croissance de 2% à 8%, pénalisé notamment par des effets de change défavorables, et un résultat opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars.

Amazon chute de 9%

En réaction à ces annonces, l’action Amazon plongeait de 9% en début de séance vendredi. Pénalisée par les déboires de Meta, Google et Microsoft ces derniers jours, elle avait déjà reculé de 8% en deux séances.

De son coté, Apple confirme sa résistance en Bourse. Son titre rebondissait de 7% peu avant 17h, après n'avoir perdu «que» 5% les 26 et 27 octobre dernier.

Au cours de son quatrième trimestre clos à fin septembre, Apple a profité des ventes d'ordinateurs portables sur le trimestre alors que les ventes d'iPhone, son produit phare, sont sous les attentes, rapporte Reuters.

Les ventes de Mac ont atteint 11,5 milliards de dollars, bien au-dessus des 9,36 milliards de dollars qui étaient attendus.