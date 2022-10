Les ventes d’Air Liquide sont portées par la hausse de l’énergie

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a confirmé mardi ses perspectives pour 2022, après avoir vu ses ventes progresser fortement au troisième trimestre. Son chiffre d'affaires a augmenté de 41,3% sur un an en données publiées, à 8,25 milliards d'euros. Il a bénéficié «d'un effet énergie historiquement élevé, de +24,4%, et d'un effet de change favorable de +8,8%, alors que l'effet de périmètre significatif est limité à -0,2%», a indiqué Air Liquide. Hors effets de change, d'énergie et de périmètre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8,3% sur un an.