OVHcloud reprend des couleurs après ses comptes annuels

Après avoir chuté de plus de 60% en quelques mois, le spécialiste des services d'informatique dématérialisée redresse la tête en Bourse. Le 26 octobre en fin de matinée, l'action OVHcloud avançait de 7%, portant son rebond à 28% depuis le début du mois.

Le groupe a indiqué mercredi viser une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires lors de l'exercice qui s'achèvera fin août 2023, alors qu'il a réalisé des performances proches de ses attentes au cours du millésime 2021-2022.

Sur la période allant de septembre 2021 à août 2022, OVHcloud a réalisé un chiffre d'affaires de 788 millions d'euros, en croissance de 18,8% sur un an. Les ventes à 12 mois du groupe fondé par Octave Klaba ont progressé de 12,4% en données organiques, soit à taux de change et périmètre constants hors impacts directs liés à l'incendie survenu en mars 2021 dans un centre de données du groupe situé à Strasbourg.

Supérieurs aux attentes

Au cours du dernier exercice, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté du groupe a atteint 308 millions d'euros, s'inscrivant en hausse de 17,4% sur un an et représentant 39% des ventes. A la même période de l'exercice précédent, la marge d'Ebitda ajusté s'établissait à 39,5%.

Ces résultats sont ressortis globalement conformes aux attentes des dirigeants et supérieurs aux prévisions des analystes. Pour l'exercice 2021-2022, OVHcloud anticipait une croissance de de 16% à 18% de son chiffre d'affaires en données publiées et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté proche de 40%. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires de 781,5 millions d'euros et sur un Ebitda ajusté de 302,7 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022 d'OVHcloud.

«Les résultats de l'année 2022 démontrent la capacité d'OVHcloud à délivrer une stratégie d'accélération de croissance forte, durable et profitable», a indiqué Michel Paulin, le directeur général d'OVHcloud, cité dans un communiqué.

Pour 2022-2023, les dirigeants anticipent une hausse des ventes comprise entre 14% et 16% en données organiques et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté proche de son niveau de l'exercice précédent (39%).