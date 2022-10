Quand une décision d’Apple profite à Universal Music et Vivendi

Le prix de l’abonnement au service de streaming musical d’Apple franchit le seuil psychologique des 10 dollars. Il vient d’augmenter d’un dollar (un euro en France), à 10,99 dollars (10,99 euros). Le forfait «famille» passe de son côté de 14,99 à 16,99 dollars. Cette décision profitait peu au cours de Bourse du géant de Cupertino, qui grappillait 0,5% en début de séance à Wall Street mardi, alors que le groupe publiera ses résultats annuels le 27 octobre. En revanche, à Amsterdam, Universal Music Group (UMG) est à la fête. Son titre a clôturé en hausse de 11,6%, à 21,1 euros. Il a entraîné dans son sillage l’action Vivendi qui a grimpé de 4,6%. Le géant des médias détient encore 10% d’UMG qu’il a introduit en Bourse en septembre 2021.

Vers des hausses de redevances

Les investisseurs intègrent la perspective que la hausse de tarifs d’Apple entraîne une augmentation de revenus pour les majors de la musique. «Comme Apple le dit lui-même, l'un des motifs des augmentations de prix était la nécessité de couvrir les coûts des licences et il semble donc probable que cela aura un effet positif sur les redevances musicales dans leur ensemble», écrivent les analystes de Citi dans une note citée par Dow Jones. A la Bourse de New York, Warner Music Group en profitait pour bondir de 4,9% en séance et Sony, qui réalise 13% de ses ventes dans la musique, progressait de 2,4%. UMG publiera ses résultats trimestriels le 27 octobre prochain.

Introduction en Bourse d'Editis

Parallèlement à cette actualité, Vivendi a annoncé mardi avoir notifié auprès de la Commission européenne son projet de rapprochement du groupe Lagardère. Vivendi a «obtenu la complétude de son dossier relatif au projet de rapprochement» avec Lagardère, a indiqué le groupe dans un communiqué. Par conséquent, il a «formellement déposé sa notification auprès de la Commission européenne en application du règlement européen sur le contrôle des concentrations». Le conglomérat a ajouté qu'il poursuivait «l'étude du projet de cession d'Editis dans son intégralité», qui interviendrait principalement au travers d'une distribution des actions de la société d'édition à ses actionnaires et leur admission concomitante sur le marché d'Euronext à Paris.