Schneider Electric, Legrand et Rexel sont mis en examen pour entente sur les prix

En Bourse, les trois titres perdaient entre 1% et 2% vendredi dans la matinée.

Après Schneider Electric et Legrand, le distributeur de matériel électronique Rexel a annoncé vendredi qu'une de ses entités avait été mise en examen suite aux perquisitions menées en 2018 par un juge d'instruction français et l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'enquêtes concernant une supposée entente sur les prix de vente sur le marché français. «Cette décision est une étape de la procédure d'instruction du dossier qui ne préjuge en rien de la culpabilité de Rexel. Rexel en conteste toujours vigoureusement les fondements et la validité. [Le groupe] entend exercer les voies de recours appropriées pour faire valoir ses droits», a indiqué Rexel dans un communiqué.