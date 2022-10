Atos a reçu des marques d'intérêt pour son activité Tech Foundations

L’action Atos perd près de 80% sur un an.

L'entreprise de services numériques Atos a annoncé lundi avoir reçu a été approchée par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de sa division Tech Foundations, qui regroupe ses activités d'infogérance, de services professionnels et les espaces de travail numériques.

«L'hypothèse dans laquelle une telle marque d'intérêt aboutirait à une transaction est très incertaine», a précisé Atos dans un communiqué.

Atos a également indiqué «que la société et son conseil d'administration examinent toutes les marques d'intérêt reçues au regard de l'intérêt social de l'entreprise, et notamment de la création de valeur pour ses actionnaires, ses salariés et ses clients».

A la Bourse de Paris, l'action s'était envolée de 11,85% vendredi. Elle rebondit de plus de 35% depuis un plus bas inscrit fin septembre à 7,16 euros mais perd encore 70% depuis le début de l'année.