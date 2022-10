Les ventes de Renault profitent d’un impressionnant effet prix

L’action Renault progresse de 40% en six mois.

Le constructeur automobile Renault a confirmé vendredi ses objectifs pour 2022, alors que son chiffre d'affaires a augmenté d'environ 20% au troisième trimestre, profitant d'un effet prix record.

Pour l'exercice 2022, Renault compte toujours atteindre un taux de marge opérationnelle supérieur à 5% et réaliser un flux de trésorerie opérationnel de l'automobile de 1,5 milliard d'euros.

Renault a confirmé ces perspectives alors que ses revenus du troisième trimestre ont accéléré sur un an. Pour la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires de l'industriel s'est inscrit à 9,78 milliards d'euros, en hausse de 20,5% en données publiées et de 19,4% en données organiques, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants.

Conforme aux attentes

Selon un consensus fourni par la société et réalisé auprès de 17 analystes, ceux-ci anticipaient en moyenne pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 9,79 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de la division automobile du groupe, hors Avtovaz et Renault Russie, s'est établi à 9 milliards d'euros au troisième trimestre, en amélioration de 21,7%, alors que les analystes l'attendaient à 9,02 milliards d'euros.

Au cours des trois derniers mois, les mesures prises par Renault pour augmenter les prix ont eu un impact positif record de 12,8 points de pourcentage sur les ventes de sa division Automobile. Le groupe a notamment réorienté son activité commerciale vers les canaux les plus rentables, comme les particuliers. La part des ventes aux particuliers dans les cinq principaux pays du groupe est ainsi passée à 70%, contre 64% au troisième trimestre de 2021.

En attendant le 8 novembre

«Le pouvoir de fixation des prix est la clé» de la publication financière positive de Renault, commente ainsi JPMorgan. La banque remarque également que le carnet de commandes de l'industriel reste élevé. «Le portefeuille de commandes du groupe en Europe reste à un niveau historique : à fin septembre, il est stable en volume par rapport à fin juin», a précisé Renault dans un communiqué, sans fournir davantage de détails.

Renault tiendra un «Capital Market Day» le 8 novembre prochain. A cette occasion, Luca de Meo, le directeur général du groupe, et Thierry Piéton, son directeur financier, présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe et des objectifs financiers à moyen terme du plan stratégique Renaulution.