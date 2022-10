Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Ni Hermès, ni Kering ne redoutent la panne de croissance pour 2022 et 2023. Bien au contraire. Non seulement les deux groupes de luxe français ont dévoilé jeudi des chiffres d’activité trimestrielle particulièrement solides et sensiblement supérieurs aux attentes, mais ils ne cachent pas, chacun...