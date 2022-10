Edenred relève ses objectifs

Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a relevé jeudi ses prévisions annuelles après l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au titre du troisième trimestre. Edenred table désormais sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 810 millions et 840 millions d'euros. Il visait auparavant un Ebitda compris entre 770 millions et 820 millions d'euros. Sur la période allant de juillet à septembre, le revenu total du groupe est ressorti à 506 millions d'euros, en hausse de 25,2% sur un an en données publiées et en croissance de 21,4% en variation organique.