Canal+ pose ses conditions pour rétablir la diffusion des chaînes de TF1

Le groupe audiovisuel Canal+ s'est dit jeudi «ouvert aux négociations» avec TF1, après le rejet par la Cour d'Appel de Paris d'une demande de rétablissement des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI dans l'offre TNT Sat de Canal+. Les deux groupes ne sont pas parvenus à s'entendre sur le prix lors du renouvellement de leur contrat. «Le Groupe Canal+ est toujours ouvert aux négociations relatives à la distribution des chaînes gratuites du Groupe TF1 et reste prêt à rémunérer ce dernier pour les seuls services à valeur ajoutée associés à ces chaînes, sur des bases loyales, équilibrées et transparentes», a souligné la filiale de Vivendi dans un communiqué.