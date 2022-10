Verallia en tête du SBF 120 après ses résultats

L'action Verallia gagne 3,3% à 26 euros jeudi midi et prend la tête de l'indice SBF 120 après que le fabricant d'emballages en verre a relevé son objectif annuel d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté pour 2022.

Le groupe vise désormais un Ebitda ajusté supérieur à 820 millions d'euros cette année, contre une précédente estimation comprise entre 750 millions et 800 millions d'euros. En parallèle, Verallia a indiqué tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires en données publiées aux alentours de 25% en 2022, alors qu'il se contentait précédemment d'évoquer une croissance de son chiffre d'affaires «à deux chiffres». Les économistes interrogés par FactSet s'attendent en moyenne à un Ebitda ajusté de 788,1 millions d'euros.

Ce relèvement d'objectif a été permis par «une meilleure visibilité sur la fin de l'année ainsi que de bons résultats au troisième trimestre», a commenté le directeur général de Verallia, Patrice Lucas, cité dans un communiqué.

Baisse de l'endettement

Entre juillet et septembre, l'Ebitda ajusté de Verallia s'est inscrit à 228,8 millions d'euros, contre 182,9 millions d'euros un an plus tôt. Il fait ressortir une marge de 26%, contre 26,3% un an plus tôt.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a augmenté de 26,5% en données publiées au troisième trimestre, à 878,7 millions d'euros. La croissance des revenus sur une base organique, soit à taux de change et périmètre constants, s'est établie à 27,5%.

Les économistes interrogés par FactSet anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 837,2 millions d'euros et un Ebitda ajusté de 199,6 millions d'euros.

«Les très bons résultats du troisième trimestre s'inscrivent dans la continuité du fort premier semestre avec une croissance du chiffre d'affaires qui reste élevée malgré le léger recul attendu des volumes du fait de moindres capacités disponibles», a déclaré Patrice Lucas.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Verallia a dit avoir réduit son endettement net qui s'élève à 922 millions d'euros à fin septembre 2022.