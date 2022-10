Hermès se dit confiant pour la fin 2022

Le groupe de luxe Hermès a confirmé jeudi aborder la fin de l'année 2022 «avec confiance», après une forte hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

«Pour 2022, il est encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire, économique et géopolitique. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance», a indiqué Hermès dans un communiqué.

Malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe a confirmé ses perspectives à moyen terme, à savoir une «progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux».

Dans un contexte d'inflation élevée au niveau mondial, notamment pour les matières premières, Hermès s'attend à augmenter ses prix de l'ordre de 5% à 10% selon les régions en 2023, après les avoir relevés d'environ 4% en 2022, a indiqué le directeur financier d'Hermès, Eric du Halgouët, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Les hausses de prix ont traditionnellement lieu en janvier, a précisé le dirigeant.

Hausse des ventes

Au troisième trimestre, Hermès a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 32,5% sur un an à taux de change courants, à 3,14 milliards d'euros. A taux de change constants, les ventes du trimestre écoulé ont progressé de 24%.

Selon un consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,87 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, l'activité d'Hermès en Asie-Pacifique a progressé de 41,1% sur un an en données publiées et de 31,7% à taux de change constants, pour atteindre 1,85 milliard d'euros.

En Europe, la croissance des ventes s'est établie à 11,3% sur un an en données publiées et à 11,7% à changes constants, à 700 millions d'euros, grâce notamment à la reprise des flux touristiques. Dans la zone Amériques, le chiffre d'affaires d'Hermès est ressorti à 536 millions d'euros, en hausse de 36,4% sur un an en données publiées et de 18,1% à taux de change constants.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires d'Hermès a atteint 8,61 milliards d'euros, en hausse de 30,4% sur un an en données publiées et de 23,6% à taux de change constants.

A la Bourse de Paris, l'action a débuté la séance de jeudi en hausse de plus de 3%, en tête du CAC 40.