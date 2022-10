Après un bon trimestre, Edenred relève un de ses objectifs

Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a relevé jeudi ses prévisions annuelles après l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au titre du troisième trimestre.

Edenred table désormais sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 810 millions et 840 millions d'euros. Il visait auparavant un Ebitda compris entre 770 millions et 820 millions d'euros.

Sur la période allant de juillet à septembre, le revenu total du groupe est ressorti à 506 millions d'euros, en hausse de 25,2% sur un an en données publiées et en croissance de 21,4% en variation organique.

Plus qu'attendu

Le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 484 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 19,1% en données comparables. Les autres revenus (ex-chiffre d'affaires financier) se sont inscrits à 23 millions d'euros, traduisant une croissance organique de 99,7%. Le chiffre d'affaires opérationnel est généré par l'émission de titres de services prépayés à proprement parler, tandis que les autres revenus le sont par le placement de la trésorerie du groupe.

«La forte dynamique de croissance d'Edenred se poursuit, trimestre après trimestre. En enrichissant notre portefeuille de solutions et en accélérant nos investissements technologiques, nous continuons d'accroître l'efficience de notre plateforme digitale», a indiqué le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy, cité dans un communiqué.

Selon un consensus communiqué par la société, les analystes anticipaient, pour le troisième trimestre, un revenu total de 482 millions d'euros, contre 405 millions réalisés au troisième trimestre 2021, et un chiffre d'affaires opérationnel de 465 millions d'euros, contre 393 millions d'euros un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le revenu total du groupe a atteint 1,43 milliard d'euros, en hausse de 22,9% en données publiées et de 19,2% en données comparables.

En Bourse, l'action Edenred progressait de plus de 2% jeudi en début de matinée.