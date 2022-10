Netflix rassure Wall Street avec des résultats au-delà des attentes

Netflix a rassuré les investisseurs mardi soir, aidé par ses nouveaux abonnés, et l’annonce de sa nouvelle formule d’abonnement avec publicité. Son cours grimpait de 14% dans les transactions électroniques avant l'ouverture de Wall Street. Un rebond sensible alors que l’action Netflix a plongé de près de 60% depuis le début de l'année.

La société de vidéo à la demande a ainsi attiré 2,4 millions de nouveaux abonnés dans le monde sur la période juillet-septembre, bien au-delà du consensus Refinitiv, qui anticipait un gain de 1,07 million de nouveaux abonnés. Netflix compte désormais 223,1 millions d'abonnés dans le monde.

Un soulagement, alors que Netflix a subi sa première perte d’abonnés au premier trimestre de cette année, sur fond de concurrence accrue dans la vidéo en ligne. En réaction, son cours avait alors plongé de 37% le 20 avril.

Netflix a en outre réalisé un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars (8 milliards d’euros) au troisième trimestre, en hausse de 6% sur un an, et un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, dépassant dans les deux cas les attentes du consensus.

Nouvel abonnement, nouvel espoir

Les investisseurs ont sans doute aussi été rassurés par les perspectives qu’esquisse Netflix avec son nouveau mode d’abonnement avec publicité, dévoilé dans les détails la semaine dernière. Lancé dans une douzaine de pays (dont la France) le 3 novembre, il sera proposé pour 6,99 dollars par mois avec publicité (5,99 euros par mois en France). Son rival, Disney+, a déjà lancé une offre équivalente pour 1 dollar de moins.

Avec cette nouvelle offre, Netflix anticipe déjà un gain de 4,5 millions d'abonnés d'ici fin 2022 - les analystes, eux, tablent sur 4,2 millions en moyenne. «En cumulé, ces 12 marchés représentent environ 140 milliards de dollars de dépenses publicitaires de marques à travers la télévision et le streaming, soit plus de 75% du marché mondial», indique le groupe dans sa lettre aux investisseurs. Pour le quatrième trimestre, Netflix prévoit aussi un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars.

Une chose est sûre : la firme de Los Gatos, qui a annoncé ces derniers mois resserrer ses dépenses, doit maintenant composer avec une concurrence toujours plus aiguisée. Elle est talonnée par Disney, qui compte 221,1 millions d’abonnés dans le monde (en englobant Disney+, ESPN et Hulu), et de nouveaux entrants tels que Paramount+, le service de Paramount Global, qui grignote des parts avec des retransmissions en direct de compétitions sportives. Dans l’Hexagone, Paramount+ sera lancé le 1er décembre, et M6 a dégainé, le 11 octobre, sa propre offre de streaming vidéo payante, 6play Max.