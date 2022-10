Publicis relève à nouveau ses objectifs pour 2022

Le groupe publicitaire Publicis a de nouveau relevé mardi l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2022, encouragé par une croissance toujours soutenue et meilleure qu'anticipé de ses activités au troisième trimestre, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Pour l'exercice en cours, les dirigeants de Publicis anticipent à présent une croissance organique du revenu net d'environ 8,5%, un taux de marge opérationnelle autour de 18% et un flux de trésorerie disponible proche de 1,6 milliard d'euros, avant variation du besoin en fonds de roulement. Le groupe avait déjà rehaussé ses objectifs pour 2022 en juillet dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre. Les dirigeants avaient alors indiqué viser pour cette année une croissance organique du revenu net comprise entre 6% et 7%, un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible d'au moins 1,5 milliard d'euros.

Les dirigeants ont relevé leurs perspectives pour la deuxième fois en trois mois après avoir observé une poursuite de la reprise des activités du groupe au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, le revenu net de Publicis s'est établi à 3,24 milliards d'euros, en hausse de 23,5% en données publiées et de 10,3% en données organiques. Dans un environnement macroéconomique globalement incertain, Publicis a réalisé un troisième trimestre consécutif de croissance organique supérieure à 10%.

Le revenu net du troisième trimestre a dépassé de 16% celui de la même période de l'année 2019, avant le début de la crise du Covid-19. «Cela démontre notre capacité à surmonter les aléas de l'économie mondiale, et à faire ainsi face à l'incertitude actuelle», a commenté Arthur Sadoun, président du directoire et directeur général de Publicis, lors d'une conférence avec des journalistes.

Croissance soutenue en Amérique du Nord et en Europe

Au cours des trois derniers mois et toujours en données organiques, le revenu net du publicitaire a progressé de 11% en Amérique du Nord, qui compte pour 64,1% de son activité, porté par la croissance soutenue enregistrée aux Etats-Unis par ses filiales Epsilon (+14,1%) et Sapient (+20,9%). Le revenu net a augmenté de 11,1% en Europe, le deuxième débouché de Publicis représentant 21,4% de ses facturations. Il a par ailleurs crû de 4,1% dans la zone Asie Pacifique, de 1,9% dans la région Moyen Orient & Afrique et de 19,4% en Amérique latine.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes anticipaient une hausse de 5,1% du revenu net en données organiques au troisième trimestre. Le taux de croissance du revenu net de Publicis est ainsi ressorti plus de deux fois supérieur aux estimations des analystes.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le revenu net de Publicis a augmenté de 10,3% en données organiques, à 9,11 milliards d'euros, contre un taux de croissance de 8,6% attendu par les analystes.

Au niveau du bilan, la dette financière ressortait à 919 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 76 millions d'euros au 31 décembre 2021. «Cet écart souligne la cyclicité du besoin en fonds de roulement de la société, qui est très important au troisième trimestre», a indiqué Michel-Alain Proch, le directeur financier de Publicis, lors de la conférence. «Nous devrions afficher une trésorerie nette comprise entre 300 et 400 millions d'euros à fin décembre 2022», a complété le dirigeant.