Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Lufthansa a relevé lundi ses prévisions de bénéfices et de cash-flow pour l'exercice entier et a fait part de perspectives favorables concernant la demande dans les prochains mois, après avoir vu son chiffre d'affaires quasiment doubler à 10,1 milliards d’euros d’un an sur l’autre au troisième...