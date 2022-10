L'appli de médias sociaux TaTaTu prépare sa surprenante entrée sur Euronext Growth

TaTaTu est une application de médias sociaux et de divertissement, avec un magasin en ligne qui compte 3.000 produits référencés.

Un service de médias sociaux quasi-méconnu s’apprête à faire son entrée en Bourse, deux ans après sa création. L'application de médias sociaux et de divertissement TaTaTu a annoncé, lundi, son intention d'être cotée sur Euronext Growth Paris, à partir de ce mercredi.

La plateforme, lancée en 2020, récompense les utilisateurs pour chaque interaction (like, commentaire, partage de contenu) qu’ils effectuent sur les réseaux sociaux, tels Instagram et Snap, via la plateforme TaTaTu.

Avec une particularité : ils sont rétribués avec des TTU Coins. Ils pourront ensuite utiliser ces TTU Coins via l’e-commerce : « nous avons un magasin en ligne qui compte 3.000 produits référencés, et un marchand affilié, Mercato Metropolitano », a précisé lundi Andrea Iervolino, le fondateur et PDG de TaTaTu, lors d’une conférence de presse en vidéo. La start-up, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 47,4 millions d’euros en 2021, est aujourd’hui rentable, affirme son fondateur.

Andrea Iervolino, à l’origine du projet, est déjà connu en Italie comme entrepreneur et producteur de cinéma. Sa société de production, Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, est cotée en Italie depuis 2019.

Cotation directe

TaTaTu va être cotée sur Euronext Growth Paris à partir de ce mercredi, via une cotation directe. A ce titre, un placement privé a été réalisé avant la cotation. « C’est un mode de cotation adapté à ce profil d’entreprise, et dans un contexte où le marché des IPO est plutôt fermé », indique à L’Agefi Alexandre Dietrich, directeur Equity capital markets France chez BNP Paribas, la banque conseil sur l’opération.

« La cotation sur Euronext Growth Paris contribuera à accroître la visibilité de TaTaTu dans le monde et améliorera notre accès aux marchés de capitaux », a déclaré le fondateur. Il ne précise pas le montant qu’il souhaite lever. Mais cette entrée en Bourse est « davantage un outil de visibilité qu'une voie d'accès aux capitaux », précise Alexandre Dietrich.

Le cours de référence des actions sera de 2 euros, « égal au prix de souscription d'un placement privé réalisé préalablement à l'introduction en Bourse », indique TaTaTu dans son communiqué. La société dit aussi viser une capitalisation boursière « d'environ 1,6 milliard d'euros à la date de cotation ». Comment parvient-il à ce prix ? Selon le document d’introduction, une telle estimation se justifie par l’entrée au capital de TaTaTu de fonds institutionnels ces derniers mois. Avant la cotation, un placement privé en deux tranches a été réalisé, selon le document d’information validé par Euronext : une première tranche d’environ 653.748 euros a été apportée par les actionnaires Lumana Investments « pour la délivrance de 326,874 nouvelles actions », et une seconde tranche par Crédit des Alpes et AIS PPC, investisseurs qualifiés, « pour un montant total de 4 millions d’euros et la délivrance de 2 millions de nouvelles actions ».