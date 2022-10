TotalEnergies signe un accord avec deux syndicats sur les salaires

L'énergéticien a annoncé vendredi la signature d'un accord avec deux syndicats, la CFE-CGC et la CFDT. Il prévoit une enveloppe globale d'augmentations de 7%. Dans le détail, «tous les ouvriers et techniciens bénéficieront d’une augmentation générale de 5% avec un plancher de 2.000 euros pour les plus bas salaires, et tous les cadres d’une garantie d’augmentation de 3,5% et d’un plancher d’augmentation de 2.000 euros». Ces revalorisations seront appliquées dès le 1er novembre et versées à partir de décembre (avec effet rétroactif). La CGT de TotalEnergies, qui n'a pas signé l'accord, a reconduit la grève sur les cinq sites du groupe déjà bloqués, a rapporté Reuters.