Après plus de sept mois d’interrogations et de doutes, Danone a finalement tranché. Et cette décision lui coûtera cher. Le groupe agroalimentaire a annoncé vendredi enclencher son départ de Russie avec le lancement du « processus de transfert du contrôle » de son activité de produits laitiers et...