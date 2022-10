Une concentration majeure a lieu dans la distribution américaine

Kroger et Albertsons veulent ne former plus qu’un pour concurrencer Walmart.

Le distributeur américain Kroger a annoncé vendredi l'acquisition de son compatriote Albertsons Companies pour 24,6 milliards de dollars (25,3 milliards d'euros), en vue de rivaliser avec le numéro un américain du secteur, Walmart. Les actionnaires d'Albertsons recevront 34,10 dollars pour chaque titre apporté, reflétant une prime d'environ 33% par rapport au cours de clôture de mercredi, un jour avant que Bloomberg ne fasse état de discussions entre les deux groupes. Cette fusion regroupera plus de 2.200 établissements Albertsons et plus de 2.700 magasins Kroger. Ceci risque cependant d'attirer l'attention des autorités, certains analystes estimant qu'il pourrait entraver la concurrence et entraîner une hausse des prix pour les consommateurs, selon Reuters.