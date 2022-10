TotalEnergies versera un bonus exceptionnel à tous ses salariés

Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé jeudi l'attribution d'un bonus exceptionnel à l'ensemble de ses salariés dans le monde et s'est dit disposé à «envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022». Le bonus exceptionnel sera versé en décembre et représentera un mois de salaire, tout en étant plafonné pour les salaires élevés. Il sera versé aux salariés de «toutes les sociétés détenues à 100% ainsi qu'aux salariés des sociétés détenues à plus de 50% en cas d'accord de leurs organes de gouvernance», a ajouté le groupe. Il constate «l'absence de progrès sur le déblocage des expéditions dans les dépôts et raffineries malgré l'ouverture que nous avions faite hier [mercredi] lors de la rencontre avec la délégation de la CGT».