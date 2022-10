TotalEnergies signe un accord avec deux syndicats sur les salaires

Le géant de l'énergie a annoncé la signature d'un accord avec deux syndicats, la CFE-CGC et la CFDT, concernant les hausses de salaires.

Il prévoit une enveloppe globale d'augmentations salariales de 7%. Dans le détail, «tous les ouvriers et techniciens bénéficieront d’une augmentation générale de 5% avec un plancher de 2.000 euros pour les plus bas salaires, et tous les cadres d’une garantie d’augmentation de 3,5% et d’un plancher d’augmentation de 2.000 euros», indique le groupe dans un communiqué. Ces revalorisations seront appliquées dès le 1er novembre prochain et versées à partir du mois de décembre (avec effet rétroactif).

Le bonus exceptionnel d'un mois de salaire, évoqué le 13 octobre, sera également payé en décembre et prévoit un plancher à 3.000 euros et un plafond à 6.000 euros.

«Compte-tenu de la signature de cet accord majoritaire, TotalEnergies appelle à la fin de la grève sur l'ensemble de ses sites», conclut l'entreprise dans son communiqué.

La CGT de TotalEnergies, qui n'a pas signé l'accord, a reconduit la grève sur les cinq sites du groupe déjà bloqués, après avoir quitté dans la nuit les négociations salariales entamées jeudi soir, rapporte Reuters.

Plus de gréviste chez Esso

Chez Esso, filiale d'ExxonMobil, autre groupe pétrolier touché par le conflit social en cours, en dépit d'un accord salarial signé en début de semaine par la CFDT et la CFE-CGC, majoritaires selon la direction, il n'y avait en revanche plus aucun salarié gréviste sur les sites vendredi matin, a déclaré à Reuters Germinal Lancelin, secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie.