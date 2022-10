Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Skydance Media, la société de production fondée par David Ellison, a bouclé un tour de table de 400 millions de dollars, dirigé par KKR et la famille Ellison. Les investisseurs RedBird Capital et Tencent ont remis des fonds, portant la valorisation totale du producteur de Top Gun: Maverick à plus...