Valeo souffle le chaud et le froid

L'équipementier automobile Valeo a annoncé mercredi avoir enregistré ces derniers mois plusieurs commandes majeures de systèmes thermiques destinés aux véhicules électriques portant le total de ces commandes depuis le début de l'année à plus de 4 milliards d'euros. soit un doublement sur la même même période de 2021. «En cinq ans, le groupe a enregistré au total 11,4 milliards d'euros de prises de commandes dans ce domaine, ce qui représente aujourd'hui 70% des commandes» de son activité thermique, indique l'équipementier automobile. Mais l'action a perdu mercredi plus de 3%, sans doute pénalisée par la décision de Moody's d'abaisser la perspective de la note de crédit «Baa3» de «stable» à «négative». Ce changement reflète «le risque accru que Valeo ne soit pas en mesure d'atteindre les paramètres de crédit correspondant à sa note 'Baa3' d'ici à 2023 en raison des des effets dilutifs de la consolidation complète de sa précédente coentreprise Valeo eSiemens, des perspectives de plus en plus difficiles pour l'industrie automobile d'ici à 2023 et des difficultés persistantes liées à l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, qui n'ont pas encore été entièrement répercutées sur les équipementiers», a indiqué l'agence.