Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La société japonaise Fast Retailing Co, propriétaire de la marque de vêtements Uniqlo, a annoncé jeudi un bénéfice record pour l'ensemble de l'année. Et ce malgré une baisse en Chine, son plus grand marché à l'étranger, en raison des restrictions strictes liées au Covid-19....