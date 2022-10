Eutelsat confirme ses perspectives après ses ventes trimestrielles

L'opérateur satellitaire Eutelsat a confirmé mercredi son objectif de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice qui s'achèvera en juin 2023, alors que cet indicateur est ressorti conforme aux attentes des dirigeants au premier trimestre.

Pour son millésime 2022-2023, Eutelsat vise toujours un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros. Cet indicateur a progressé de 2% au premier trimestre, à 290,5 millions d'euros. A périmètre et taux de change comparables, il a reflué de 4,3% sur la période. Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles est toutefois ressorti au premier trimestre «en ligne avec le milieu de la fourchette d'objectifs» définie pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, a indiqué Eutelsat dans un communiqué.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires global d'Eutelsat s'est établi à 287,4 millions d'euros, un montant stable en données publiées mais en repli de 4,5% à périmètre et taux de change constants. Deutsche Bank anticipait pour sa part un chiffre d'affaires trimestriel de 290 millions d'euros. Eutelsat a par ailleurs réitéré son objectif de retour à la croissance de son chiffre d'affaires lors l'exercice 2023-2024.

Rapprochement avec OneWeb

Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes du groupe, qui représente les revenus futurs provenant d'accords de capacité ou de services, s'établissait à 3,9 milliards d'euros, contre 4 milliards d'euros au 30 juin dernier et 4,2 milliards d'euros au 30 septembre 2021. «Le carnet de commandes équivaut à 3,4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-22», a précisé le groupe dans un communiqué.

Lors d'une conférence de presse qui aura lieu à 11h00 mercredi, Eutelsat mettra à jour sa stratégie dans le cadre de son rapprochement avec OneWeb.

En juillet dernier, Eutelsat a annoncé avoir signé avec les principaux actionnaires de OneWeb un protocole d'accord en vue d'un rapprochement entre les deux sociétés, dans le but de «créer un acteur mondial unique et de premier plan dans le domaine de la connectivité». Après avoir absorbé OneWeb, Eutelsat regroupera sa flotte de 36 satellites géostationnaires (GEO) et la constellation de 648 satellites en basse orbite (LEO) de l'entreprise britannique, dont 428 sont actuellement opérationnels.