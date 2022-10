Orpea met en place un nouveau comité exécutif

Orpea a annoncé lundi la mise en place d'un nouveau comité exécutif, chargé de la transformation et du pilotage du plan stratégique au service de la reconstruction de l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques. Ce comité rassemblera, aux côtés du directeur général Laurent Guillot, l'ensemble du comité de direction générale, composé du directeur médical Pierre Krolak-Salmon, de la directrice des ressources humaines Fanny Barbier, du directeur financier Laurent Lemaire, de la directrice de la communication Frédérique Raoult, ainsi que du directeur de l'immobilier Gery Robert-Ambroix. Les directeurs généraux des pays et régions siégeront également au sein du comité exécutif.