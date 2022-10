Arkema et Imerys divergent en Bourse après des notes d’analystes

En tête de l'indice SBF 120 mardi en fin de matinée, l'action du producteur de minéraux industriels Imerys s'adjuge 5%, à 34,8 euros, Oddo BHF ayant rehaussé de 45 à 55 euros son objectif de cours sur la valeur, qu'il recommande toujours à «surperformance».

Selon l'intermédiaire financier, Imerys devrait dévoiler le potentiel de sa mine française de lithium située à Beauvoir, dans l'Allier, lors de son «Capital Market Day» programmé le 7 novembre prochain. «Nous sommes convaincus que ses réserves de lithium sont largement supérieures aux estimations du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de 2018», indique Oddo BHF. Par ailleurs, l'analyste Sven Edelfelt calcule qu'Imerys pourrait verser un dividende exceptionnel de 3 euros par action, «sans remettre en cause sa solidité financière», après avoir cédé sa filiale Calderys et ses actifs servant les marchés du papier.

Arkema dans le rouge

A l'inverse, le titre Arkema est pénalisé par une note des analystes d'UBS. Les analystes ont réduit mardi leur objectif de cours sur Arkema de 85 à 72 euros, tout en maintenant leur recommandation «vendre». La banque pense que le groupe de chimie publiera un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 446 millions d'euros au troisième trimestre, ce qui se trouve 5% au-dessous du consensus et traduirait une baisse de 6% par rapport au troisième trimestre 2021. UBS s'attend à ce que le ralentissement du marché de la construction ait pesé sur la rentabilité des divisions adhésifs et solutions de revêtements.

A 11h40, l'action Arkema reculait de 4%, à 73 euros, accusant l'une des plus fortes baisses du SBF 120.