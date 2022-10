Renault veut renforcer son alliance avec Nissan, l’action en profite

Le constructeur automobile français Renault et son partenaire japonais Nissan ont annoncé lundi discuter de nouvelles initiatives destinées à renforcer leur alliance, qui inclut également Mitsubishi.

Dans un communiqué commun, Renault et Nissan ont indiqué étudier un ensemble d'initiatives stratégiques communes à travers les marchés, les produits et les technologies. Nissan prévoit notamment de soutenir le plan «Renaulution» du constructeur automobile français en investissant dans sa nouvelle entité dédiée aux véhicules électriques.

Les deux partenaires ont réalisé ces annonces alors que des sources proches du dossier ont révélé vendredi au Wall Street Journal que Nissan faisait pression sur Renault pour qu'il vende une partie de sa participation dans le constructeur automobile japonais, dans le cadre d'une vaste négociation visant à réorganiser leur alliance.

Des dirigeants de Renault et de Nissan ont fait la navette entre le Japon et la France ces derniers temps pour mettre au point les détails du plan, dans le but d'annoncer un accord dès novembre, selon les sources.

L'action Renault évolue en tête de l'indice SBF 120 lundi. Vers 10h10, le titre progressait de 4,6%, à 32,10 euros.