Face au risque de rupture d'approvisionnement en carburant, « il est urgent que les syndicats saisissent la main tendue par Exxon Mobil et TotalEnergies pour ouvrir des négociations et trouver une solution par le dialogue social […] et ainsi permettre aux stations-service d’être réapprovisionnées...