Elon Musk obtient un sursis pour boucler le rachat de Twitter

Elon Musk peut souffler. Le propriétaire de Tesla qui devait être jugé le 17 octobre bénéficie d'une suspension du procès pour mettre en œuvre son projet de rachat de Twitter, relancé ces derniers jours. Le milliardaire a désormais jusqu'au 28 octobre pour financer son offre sur le réseau social, faute de quoi le procès sera planifié pour novembre. «Il y a encore une certaine incertitude quant à savoir si Elon Musk peut ou non trouver le financement réel pour conclure l'accord», a déclaré à Reuters Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés du Schwab Center. Jeudi, l'agence de presse a indiqué que les fonds Apollo Global Management et Sixth Street Partners, qui devaient participer au financement de l'opération, n'étaient plus en pourparlers avec l'entrepreneur.