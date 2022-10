Avec 2 milliards d’euros, le fonds Hy24 veut faire décoller l’hydrogène

Un an après son lancement, le fonds Hy24 boucle un tour de table plus riche que prévu. Coentreprise entre Ardian et FiveT, ce fonds dédié à l’hydrogène renouvelable a finalement levé 2 milliards d’euros, contre 1,5 milliard espéré initialement, auprès de nombreux industriels et acteurs du monde financier.

«Toute la place de Paris et tous les grands industriels français de l’hydrogène sont présents», se réjouit Pierre-Etienne Franc, directeur général de Hy24. Outre les participants de la première heure comme Air Liquide, TotalEnergies et Vinci, neuf investisseurs ont apporté chacun 100 millions d’euros. Les autres tickets sont compris entre 20 et 50 millions d’euros. «La moitié des fonds vient d’acteurs industriels, ce qui est très rare, et l’autre moitié d’investisseurs institutionnels. Au global, 47% sont des sociétés françaises», commente Pierre-Etienne Franc. Parmi les acteurs financiers, on retrouve les assureurs Axa et Allianz, le Crédit Agricole, Sogecap, Amundi, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la CDC, Groupama, la banque japonaise JBIC…

20 milliards d’euros

Avec 2 milliards d’euros, le fonds estime disposer d’une force de frappe de 20 milliards d’euros en ajoutant l’effet de levier pour développer des projets dans le domaine de l’hydrogène. Le moment semble particulièrement propice à Pierre Etienne Franc. Aux Etats-Unis, le plan Biden prévoit de subventionner massivement ce gaz qui peut être considéré comme renouvelable dès lors qu’il est fabriqué à partir d’électricité verte. En Europe, au-delà des ambitions du plan RePowerEU dans le domaine, la Commission a multiplié les accords de dérogations ces derniers mois permettant aux Etats membres de débloquer des aides à d’importants projets dans le secteur. «Cette fois c’est parti», s’enthousiasme le directeur général de Hy24, «cette décennie sera celle de l’hydrogène».

Le fonds compte investir dans des projets de grande échelle qui visent une mise en service au cours de la décennie dans la production d’hydrogène vert mais aussi plus en aval, notamment dans la mobilité. Le fonds a déjà réalisé trois investissements dont des prises de participation dans les allemands H2 Mobility et Hy2Gen, ce dernier étant impliqué dans la reconversion d’une centrale thermique en France. Hy24 est par ailleurs indirectement impliqué dans le gigantesque projet Hydeal en Espagne, qui inclut l’aciériste Arcelormittal, via sa participation de 30% dans Enagas Renovable.