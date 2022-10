Bertrand Meunier pourrait quitter la présidence d'Atos à l'été 2023

Bertrand Meunier, le président du conseil d'administration d'Atos, quittera ses fonctions à l'occasion de la scission du groupe de services informatiques qui aura lieu à l'été 2023, a rapporté mardi BFM Business, citant une source proche du groupe. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte parole d'Atos n'a pas souhaité faire de commentaire.

Atos a dévoilé en juin dernier un plan stratégique prévoyant la scission du groupe en deux sociétés distinctes. La première entreprise conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS).

«Il apparaît logique qu'il y ait deux conseils d'administration différents pour ces deux entités séparées», a indiqué un porte parole d'Atos à l'agence Agefi-Dow Jones.

Vers 11h, l'action Atos gagnait 6,7% à 9,13 euros, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120.