Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

OL Groupe a rappelé vendredi qu’Eagle Football s'est engagée de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39,2 millions d’actions et 789.824 Osranes émises par OL Groupe. Eagle Football a aussi promis de...