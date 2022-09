Worldline acquiert 40% d’un spécialiste néerlandais du paiement

Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a annoncé jeudi un accord portant sur l'acquisition, pour un montant non communiqué, d'une participation de 40% dans la société néerlandaise Online Payment Platform. Worldline prévoit de boucler l'opération d'ici la fin de l'année 2022. Si les 60% restants du capital seront détenus par le fondateur et directeur général d'OPP, Richard Straver, Worldline dispose d'une option d'achat pour cette participation en 2026. L'opération est soumise à l'approbation de la banque centrale des Pays-Bas. Cette société fondée en 2011 est un «prestataire de services de paiement en ligne offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes» et présent dans l'ensemble de l'Union européenne ainsi qu'au Royaume-Uni.