Valneva augmente sa levée de fonds de 40 millions à 100 millions de dollars

La société de bioetchnologie Valneva a annoncé vendredi avoir porté son objectif de levée de fonds de 40 millions à 99,9 millions de dollars en montant brut, soit environ 102,1 millions d'euros. La société spécialisée dans les vaccins a expliqué avoir connu «une très forte demande» pour cette augmentation de capital.

Dans le cadre de l'opération, Valneva émettra 21 millions de nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre au public de 375.000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant deux actions ordinaires, ainsi qu'un placement privé concomitant de 20,25 millions d'actions ordinaires.

«Les actions ordinaires seront émises par voie d'augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription», a précisé Valneva.

Le prix de souscription initial a été fixé à 4,90 euros par action ordinaire et à 9,51 dollars par ADS. Le prix de souscription des actions ordinaires représente une décote de 3,92% par rapport au cours de clôture de jeudi, a précisé Valneva.

La société de biotechnologie explique que cette augmentation de capital sera dilutive. «A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de Valneva avant l'offre globale détiendra désormais une participation de 0,82%», a détaillé la société.

Deep Track Capital, nouvel actionnaire de Valneva, a accepté de souscrire à un montant total d'actions représentant 50,1% du nombre total d'actions émises dans le cadre de l'opération.

Le solde des actions souscrites l'a été principalement par des investisseurs européens et américains ayant déjà une participation dans la société, a indiqué Valneva. Bpifrance Participations a ainsi accepté de souscrire à environ 4,9% du nombre total d'actions émises.

A l'issue de l'opération, Bpifrance Participations et Deep Track Capital détiendront respectivement environ 7% et 7,6% du capital social de Valneva.

Valneva prévoit d'utiliser le produit net de l'opération pour financer le codéveloppement et le marketing de son candidat-vaccin contre la maladie de Lyme, le développement et le marketing de celui contre le virus du chikungunya et le développement des candidats-vaccins précliniques VLA1554 et VLA2112, le reste étant destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.