Valneva va lever 40 millions de dollars

La société de biotechnologie Valneva a annoncé mercredi soir son intention d'émettre et de vendre environ 40 millions de dollars de nouvelles actions dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs.

La société de biotechnologie a indiqué que cette opération comprendrait une offre d'American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis, chacun de ces certificats de dépôt américains représentant deux actions ordinaires de l'entreprise, ainsi qu'un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays.

«Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire correspondant en euros, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'offre globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement», a indiqué Valneva dans un communiqué.

Bpifrance pourrait participer

La société a précisé que la banque publique d'investissement Bpifrance Participations, qui est actionnaire de Valneva, avait manifesté son intérêt de souscrire des actions ordinaires pour un montant maximum de 5 millions d'euros.

Valneva prévoit d'utiliser le produit net de l'opération pour financer le co-développement et le marketing de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le développement et le marketing de son candidat vaccin contre le virus du chikungunya, le développement des candidats vaccins précliniques VLA1554 et VLA2112, le reste étant destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.