Le Dupixent de Sanofi franchit un nouveau pas aux Etats-Unis

Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé son médicament Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.

«Dupixent devient le premier et le seul médicament indiqué expressément pour le traitement du prurigo nodulaire aux Etats-Unis», a indiqué Sanofi dans un communiqué.

Le prurigo nodulaire est une maladie chronique et inflammatoire de la peau qui provoque d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées.

La FDA avait accordé en mai dernier un examen prioritaire au médicament phare de Sanofi, une procédure réservée aux produits qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.

Médicament phare

«Une demande d'approbation dans l'indication prurigo nodulaire est actuellement évaluée par l'Agence européenne des médicaments et des soumissions aux autorités réglementaires d'autres pays sont prévues en 2022», a ajouté Sanofi.

Nom commercial du dupilumab, Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron depuis plus de dix ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale. Dans le monde, plus de 500.000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament.

Plusieurs essais cliniques sont en cours pour évaluer l'efficacité éventuelle du dupilumab dans le traitement de plusieurs maladies associées à une inflammation de type 2 ou à une signature allergique, comme l'œsophagite à éosinophiles du jeune enfant, l'urticaire chronique au froid, l'urticaire chronique spontanée, le prurit chronique idiopathique et la rhinosinusite chronique sans polypose nasale.