Atos refuse une offre pour Evidian et bondit en Bourse

L'entreprise de services numériques Atos a annoncé jeudi avoir reçu mardi une lettre d'intention «non sollicitée» émanant de Onepoint, associé au fonds d'investissement anglo-saxon ICG, portant sur une acquisition potentielle du périmètre «Evidian» pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Le conseil d'administration a décidé «de ne pas y donner suite», a indiqué le groupe dans un communiqué.

«Après examen attentif de cette marque d'intérêt préliminaire et non engageante, et sur la recommandation de son comité ad hoc, le conseil d'administration s'est réuni et a constaté à l'unanimité que celle-ci n'est pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes», a indiqué Atos.

+10,6%

Atos a dévoilé en juin dernier un plan stratégique qui prévoit la scission du groupe en deux sociétés distinctes. La première entreprise conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS). La société avait alors estimé que cette division pourrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine, avec l'introduction en Bourse d'Evidian avant la fin de 2023.

L'action Atos, qui perdait plus de 4% peu avant 17h, s'est brusquement envolée en réaction à cette communication pour clôturer en hausse de 10,6%, à 8,65 euros.